SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma viatura do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foi fotografada transportando uma grande escultura de caveira pelas ruas do centro do Rio, na sexta-feira (21).

A escultura foi amarrada e colocada na parte traseira da viatura. A caveira é símbolo do Bope, considerado tropa de elite da polícia.

A representação pertence ao batalhão e estava sendo transportada de Ribeirão das Lajes. A assessoria de imprensa da PM informou que o Bope tem uma base no local, na qual está sendo realizada a primeira fase do Curso de Operações Especiais.

O Bope foi fundado em 1978. Inicialmente, era chamado de Nucoe (Núcleo de Companhia de Operações Especiais) e teve como um dos idealizadores o policial Paulo Cesar Amêndola.