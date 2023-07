"Quando a gente chegou aqui, os restaurantes peruanos tinham sushi bar na frente, para que o brasileiro pudesse entrar e conhecer o ceviche. Agora, é o contrário. Agora você come ceviche em qualquer restaurante japonês", compara ele, que estima haver mais de 100 restaurantes peruanos no país. "Muita gente já conhece, mas, para mim, ainda falta muito. Temos cerca de 100 restaurantes peruanos no Brasil, enquanto na Argentina tem 1,2 mil. Falta muito a se fazer no Brasil. Mas, pouco a pouco, estamos ajudando".

A Expo Ceviche faz parte desse esforço, e já ocorre há dez anos. Foram cinco edições em São Paulo, três no Rio de janeiro e duas remotas, durante a pandemia de covid-19. Solis esclarece que a gastronomia peruana vai muito além do ceviche, mas reconhece que esse é seu "prato-bandeira".

"Meu sonho é que o ceviche esteja em qualquer cardápio do mundo, como estão o carpaccio e a salada caesar", afirma ele, que vê uma identificação natural entre o ceviche e o Rio de Janeiro. "No Brasil, as pessoas estão abertas ao ceviche. Sobretudo aqui no Rio, onde se come três vezes mais peixe que em São Paulo. O carioca fica feliz porque é um prato light, muito glamouroso e com muita proteína".

O crescimento da visibilidade da gastronomia peruana é um resultado do aumento de seu reconhecimento internacional, com sucessivas premiações de chefs e restaurantes do país entre os melhores do mundo. O Central, em Lima, é hoje o primeiro colocado no principal ranking de restaurantes.