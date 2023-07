RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam uma pessoa suspeita de envolvimento na morta da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A prisão foi feita nesta segunda-feira (24), no Rio de Janeiro, na primeira fase da operação Élpis.

Segundo a Polícia Federal, sete mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Rio e na região metropolitana da cidade.

Marielle e Anderson foram mortos no dia 14 de março de 2018.

A polícia deve divulgar mais informações sobre a prisão ao longo desta segunda.

