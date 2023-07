SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois dos últimos dias secos, com temperaturas em torno de até 30ºC, o Rio Grande do Sul deverá ter chuva a partir desta terça (25), com potencial para temporais, por causa da formação de um novo ciclone extratropical e a entrada de uma frente fria.

Segundo o Climatempo, o ciclone terá menor intensidade menor na comparação com os últimos três que atingiram o estado e que provocaram mortes --inclusive em São Paulo--, estragos, inundações e deixaram mais de um milhão de pessoas sem energia elétrica.

A meteorologista Josélia Pegorim, da agência, afirma que o ciclone irá se formar nesta terça-feira no Uruguai, ao mesmo tempo que uma frente fria chega ao estado.

Os dois fenômenos meteorológicos já provocam chuva a partir desta terça, principalmente no extremo sul --em 48 horas, a tendência é que chova até 70 mm, ou seja, de 60% a 80% do previsto para o mês nesta região.

"Os efeitos serão muito menores que os ciclones anteriores, pois vai se formar em uma posição completamente diferente da dos outros."

Os ciclones extratropicais se formam em áreas onde a pressão do ar fica mais baixa que a do entorno. A circulação do vento impulsiona a umidade a níveis mais elevados da atmosfera, gerando nuvens de chuva.

Mesmo com a previsão de menor intensidade, na noite desta segunda-feira (24), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta de chuva forte para esta terça, com descargas elétricas, ventos de até 60 km/h --no último ciclone, há cerca de duas semanas, as rajadas atingiram quase 150 km/h-- e queda de granizo no sul e no centro do estado.

O ciclone deve ser afastar para o litoral na quinta (27), levando a chuva. Porém, neste dia, uma nova massa de ar polar deverá atingir o Rio Grande do Sul, provocando queda na temperatura --ela deverá seguir ao menos até sábado (29).

Em Pelotas, a temperatura mínima deverá ser de 5ºC, com possibilidade de geada, diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bagé, as mínimas devem cair para 4ºC na quinta e na sexta (28), também com chance de gear.

Na capital Porto Alegre, a previsão é de chuvas menos intensas nesta terça e quarta. Na quinta, o sol deve aparecer entre poucas nuvens, e a temperatura pode oscilar entre 10ºC e 16ºC.

Conforme o Inmet, também deve chover durante a semana em Santa Catarina e no sul do Paraná, com volumes que podem chegar a 50 mm.

Em São Paulo, por outro lado, o tempo seco provoca o alerta para a baixa umidade do ar. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento da Prefeitura de São Paulo), ela deve ser inferior a 30% -- A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a umidade abaixo de 60% é prejudicial à saúde.

Conforme o CGE, nesta terça e quarta os termômetros devem oscilar entre 14°C e 27°C na cidade de São Paulo, sem previsão de chuva.