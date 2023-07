SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo afirma que conseguiu identificar os organizadores do "rolê" de motociclistas, com mais de 200 participantes, que causou a morte de três pessoas na madrugada de sábado (22) em Campinas (a 93 km da capital paulista). Não foi divulgado quantas pessoas são consideradas organizadoras. Até a publicação, nenhum deles foi preso.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor. Como a investigação ainda está em andamento, os nomes dos suspeitos de terem organizado o evento não foram divulgados.

O "rolê" de moto, como são chamados os encontros de motociclistas que se reúnem para passear em comboio, são marcados pela internet, sem aviso prévio.

O desse final de semana terminou com a morte de Leonardo Souza Gomes, 26, e de Bruna Maldonado Martins, 33.

Inicialmente, a informação era de que a terceira vítima seria uma mulher, mas depois foi confirmado que se trata de Diogo Henrique Pereira, 19.

Durante o encontro, os motociclistas cometeram diversas infrações de trânsito, assustaram motoristas e fizeram muito barulho, segundo a Prefeitura de Campinas.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), responsável pela fiscalização no trecho urbano, somente na avenida Prestes Maia, que dá acesso à rodovia Santos Dumont, (SP-075) onde o acidente ocorreu, foram registradas 60 autuações de trânsito por excesso de velocidade.

O órgão municipal continua a apuração para descobrir se outras infrações foram registradas por equipamentos eletrônicos em outros pontos.

A Emdec reforça que o "rolezinho" não é um evento oficial. O grupo escolhe o horário da madrugada e vias em que não há a presença de agentes justamente para evitar a fiscalização, diz o órgão.

"Vale ressaltar que nas ações de fiscalização de trânsito, em situações como essa, a Emdec não age sozinha por questão de segurança física dos agentes", destaca.

ACIDENTE EM RODOVIA DEIXOU 27 FERIDOS

Vários grupos de motociclistas se reuniram por volta da 0h30. Eles rodaram por diversas avenidas da cidade e, depois, partiram para a rodovia Santos Dumont, "não sem antes acelerar, empinar e cometer infrações de trânsito andando na contramão e não respeitar sinal vermelho", afirma a prefeitura, que reuniu as informações da Emdec e da GM (Guarda Municipal).

Ainda segundo as informações compiladas pela prefeitura, centenas de motociclistas entraram na rodovia Santos Dumont em alta velocidade, sentido Indaiatuba, quando houve um engavetamento entre as motos, seguido de atropelamentos, por volta das 2h.

O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço Móvel de Atendimento de urgência) e ambulâncias da concessionária foram acionadas para atender a ocorrência.

Os feridos foram levados para diversas unidades de saúde da região. Segundo a prefeitura, 21 tiveram alta, quatro estão em observação, um aguarda cirurgia e outro segue em estado grave. Não há atualização sobre o estado de saúde deles.

Segundo a Emdec, um levantamento realizado pela sua área de gestão de base de dados mostra que em 2022 as motos representavam 16% da frota licenciada em Campinas. No entanto, quase metade das mortes registradas no trânsito foi de motociclistas (47%) e os jovens estão entre as principais vítimas.