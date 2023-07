SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nutricionista de 25 anos precisou passar por cirurgia no rosto depois de ser agredida em São Caetano Sul, na Grande São Paulo.

A Polícia Civil ainda não identificou o homem que cometeu a agressão. O caso está sendo investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município.

As agressões ocorreram na madrugada de domingo (23), na rua Maranhão, no bairro Santa Paula, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem do lado de fora do veículo, usando um aparelho celular, quando um homem passeando com um cachorro se aproxima e há uma aparente discussão.

Ele dá uma volta pelo veículo e a jovem se aproxima dele, sem tocá-lo, quando ele dá uma cabeçada. Ela tenta revidar as agressões, mas recebe alguns socos no rosto.

Em entrevista à TV Globo, a nutricionista identificada como Estela Frohlich, contou que tinha perdido o controle do carro e acabou batendo o pneu na guia, que estourou.

"Eu pego o celular para tentar falar com a minha irmã e contar o que aconteceu porque o carro era dela, eu estava com o carro dela. Só que ele chegou, virou a esquina e veio me xingando, me chamou de vagabunda e me acusou de quase ter atropelado ele", disse a nutricionista.

Segundo ela, a agressão aconteceu nesse momento. A mulher disse ter sofrido afundamento dos ossos da face e ter passado por cirurgia por conta das agressões.