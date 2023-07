SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (26) a cantora irlandesa Sinéad O'Connor, aos 56 anos. A notícia foi publicada originalmente pelo The Irish Times, um dos principais jornais diários de seu país, e confirmada pela família à emissora estatal RTÉ. A causa da morte não foi revelada.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte da nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento difícil", diz uma nota enviada à emissora.

O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos.

Em janeiro de 2022, ela chegou a ser hospitalizada dias depois da morte do filho Shane, de 17 anos. Ela dizia, nas redes sociais, se culpar pelo suicídio do adolescente, que esteve internado num centro para tratamento de problemas de saúde mental.

De acordo com publicações recentes em seu Facebook, O'Connor planejava lançar um novo álbum em breve, e havia se mudado para Londres 23 anos depois de deixar a capital britânica. De lá, estaria concebendo planos para uma turnê que passaria por Oceania, Europa e Estados Unidos entre 2024 e 2025.

Nascida em Dublin em 1966, O'Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, "Nothing Compares 2 U", ela ainda é autora de canções como "The Emperor's New Clothes", "Sacrifice" e "The Last Day Of Our Acquaintance".

A irlandesa deixa três filhos, Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio.