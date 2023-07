- Começa julgamento de ex-deputado paulista acusado de assediar colega

A Justiça de São Paulo iniciou, nesta quarta-feira (26, o julgamento do ex-deputado estadual Fernando Cury, acusado de ter importunado sexualmente a também ex-parlamentar Isa Penna, durante uma sessão plenária em dezembro de 2020 na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Na ocasião, a então deputada chegou a registrar boletim de ocorrência e a denunciar Cury no Conselho de Ética da Alesp. Imagens gravadas pela própria assembleia mostraram Cury aproximando-se por trás de Isa, colocando a mão na lateral do corpo da deputada e tocando a região do seio direito, enquanto ela conversava com Cauê Macris, presidente da Alesp na época.

Por causa desse episódio, Fernando Cury acabou sendo expulso de seu partido, que era o Cidadania.

Audiência

A audiência, que foi conduzida pela juíza Danielle Galhano Pereira da Silva, da 18ª Vara Criminal da capital paulista, começou às 13h30 de hoje e foi realizada por meio de videoconferência.

Inicialmente estavam previstas oitivas de Isa Penna, como vítima, e de cinco testemunhas de acusação. No entanto, foram ouvidas nesta quarta-feira apenas a ex-parlamentar e a testemunha de acusação Erica Malunguinho, que era deputada estadual na mesma época. O teor dos depoimentos não foi informado pela Justiça.

