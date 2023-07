Finalmente chegamos a Chengdu, depois de mais de 20 horas de voo. E nunca fez tanto sentido a expressão "é longe, lá na China". É distante mesmo: foram 12 horas de São Paulo a Adis Abeba e mais 10 horas da capital da Etiópia até a China, isto sem falar das cinco horas de conexão. A delegação brasileira conta com 150 atletas em 11 modalidades, A abertura do evento, com 10 mil atletas de 150 países, ocorrerá na sexta-feira (28).