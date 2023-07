SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investigadores prenderam nesta quarta-feira (26) um homem suspeito de abastecer a cracolândia. Ele é considerado o principal fornecedor de drogas para a região, segundo o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A prisão de Mardel Vidal da Silva, cuja idade não foi divulgada, ocorreu na rua dos Andradas, na Santa Ifigênia. A Polícia Civil disse que o monitorava havia um mês --a corporação não informou se ele tem defesa constituída.

No apartamento dele, a polícia afirmou ter encontrado R$ 12 mil e 1,5 kg de crack. Houve a apreensão de veículo que seria usado para buscar as drogas na Baixada Santista.

"A prisão tem a sua relevância não pela quantidade de droga apreendida, mas pelo processo de desarticulação do crime organizado com a prisão do principal abastecedor", afirmou Derrite.

Na última segunda (24), o secretário já havia falado sobre a possibilidade de novas operações na cracolândia para prender acusados de tráfico identificados pela Polícia Civil. "Quanto mais a gente adotar essa estratégia que teve sucesso, mais prisões ocorrerão."

A operação desta quarta foi a terceira fase de uma ação iniciada em 14 de junho, quando foram presas 16 pessoas.

A segunda fase ocorreu no sábado (22), com 18 prisões. A operação deflagrada pela Polícia Civil tinha como objetivo prender 35 pessoas. Segundo os delegados responsáveis pelo caso, elas foram flagradas durante a venda de pedras de crack por meio de imagens captadas via câmeras de segurança e drones.

Dos 18 presos, 6 foram libertados por ordem da Justiça. Os suspeitos, de acordo com a polícia, atuavam em funções de apoio a traficantes, como ajudar no direcionamento de usuários de drogas até as barracas onde a droga é exposta em caixotes de madeira e placas de vidro.