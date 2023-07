SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A proposta de lei que daria o nome "Olavo de Carvalho" a uma rua de Belo Horizonte foi vetada pela prefeitura.

A decisão sobre o nome da rua, localizada no bairro Alto Caiçaras, foi publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (27).

A prefeitura justificou que o pedido para mudança de nome de rua só pode ser feito com abaixo-assinado de pelo menos 60% dos moradores do local, o que não aconteceu, já que os moradores souberam da proposta por meio da imprensa.

Além de não fazer um pedido a favor da mudança de nome, os moradores se mobilizaram em um abaixo-assinado contra a alteração.

A proposta, feita pelo parlamentar Uner Augusto (PRTB) em abril, tinha sido aprovada na Câmara em junho.

O abaixo-assinado contra a proposta foi entregue à Secretaria Municipal de Governo em 8 de julho, dois dias após a aprovação na Câmara.