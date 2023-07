SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo e o litoral paulista devem ter queda de temperatura neste fim de semana, com o avanço de uma frente fria a partir da tarde desta quinta-feira (27). A tendência é de pancadas de chuva no litoral sul e na região metropolitana da capital durante a tarde e a noite desta quinta.

O céu deve amanhecer entre muitas nuvens na sexta (28), mas a temperatura ainda estará amena --a máxima prevista para a capital é de 27°C. Chuva fraca e chuvisco intermitente podem ocorrer ao longo do dia, tanto na Baixada Santista quanto na Grande São Paulo.

Após a passagem da frente fria, a temperatura deve cair mais no sábado (29). Os termômetros não devem passar de 18°C, e a expectativa é de garoa ao longo do dia.

"Não há nenhuma expectativa de chuva forte. Estamos prevendo chuva fraca, chuviscos, na parte da tarde e à noite", diz Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Essa tendência se repete no domingo (30), com sensação de frio e chuva fraca. Haverá pouca variação de temperatura, as mínimas devem ficar entre 14°C e 15°C ao longo do fim de semana.

A frente fria interrompe um período de dias de sol nesta semana ?na quarta (26), houve até um pouco de calor fora de época, com termômetros acima dos 22°C à noite em pleno inverno.

O frio começa a se dissipar na tarde próxima segunda-feira (31), quando a temperatura máxima volta aos 25°C. O tempo deve ficar seco durante a primeira semana de agosto.