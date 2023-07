SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi flagrado na tarde desta quarta-feira (26) por câmeras de segurança de uma ótica no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, agredindo um funcionário por supostamente não ter encontrado o modelo de armação que queria.

Um homem, que ainda não foi identificado, entrou na loja com a mãe, em busca de uma armação de óculos. Segundo funcionários da ótica, que testemunharam as agressões, ele já parecia nervoso e apresentando um comportamento agressivo com a própria mãe.

Nas imagens, captadas por câmeras de segurança, é possível ver o funcionário da ótica, na porta, quando o homem surge correndo e avançando para cima dele.

O homem o agride com socos, tapas e, quando ele cai no chão, começa a receber chutes do agressor. Funcionários tentam conter o cliente enfurecido, até que um vendedor de uma loja próxima surge para ajudar, mas também acaba sendo agredido.

Os dois vendedores foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Botafogo e medicados. Depois, ambos procuraram a 9ª Delegacia de Polícia do Catete e registraram boletim de ocorrência. Eles passaram por exames de corpo de delito e prestaram depoimento.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que, além de solicitar as imagens de câmeras de segurança, outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

VENDEDOR RELATA CONSTRANGIMENTO

Carlos Antônio Queiroz, o vendedor agredido inicialmente pelo suspeito, afirmou que se sente constrangido com a situação e disse que nunca esperaria que algo tão grave envolvendo um cliente pudesse acontecer.

"Estou com hematomas, mas estou bem. Mas fica o trauma, fica o medo de voltar a acontecer de novo. Ele ainda ameaçou que, se a gente chamasse a polícia, ele iria voltar e me pegar de novo", contou à TV Globo.