Um dia antes da abertura dos Jogos Mundiais Universitários de Verão, a delegação brasileira participou nesta quinta-feira (27) de outra cerimônia, a do hasteamento da bandeira nacional. O evento, realizado em um auditório dentro da Vila dos Atletas, oficializou a presença do Brasil. O fato de ter sido em um local fechado até ajudou, já que choveu bastante em Chengdu durante todo o dia. A abertura da competição será às 9h (horário de Brasília) e, a partir das 10h já tem estreia da seleção feminina de basquete contra a Romênia. Os Jogos Mundiais Universitários reunirão 10 mil atletas de 150 países em 18 modalidades.

