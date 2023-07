SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) dono de uma agência de veículos na zona leste de São Paulo é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro com carros de luxo.

O homem é proprietário de uma das duas concessionárias de veículos onde foram apreendidos 51 veículos nesta quinta-feira (27).

Conforme a Polícia Civil, a suspeita é de que os carros fossem usados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro.

A polícia não divulgou o nome ou o endereço das agências. O caso segue em segredo de Justiça.

Entre os automóveis apreendidos há um superesportivo McLaren 570s ?novo, o veículo custa cerca de R$ 2,4 milhões.

Durante as buscas no endereço residencial do atirador foram encontradas duas pistolas calibre 9 mm, uma Springfield e uma Glock. Ambas, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), estavam devidamente registradas no Exército.

Investigadores encontraram em outros dois imóveis R$ 70 mil em espécie, relógios de pulso, celulares, pen drive, computadores, máquina para contagem de cédulas e documentos.

Em um outro endereço, que não era do CAC, os policiais encontraram um carregador de pistola 9 mm e 31 munições íntegras do mesmo calibre, que estavam em desacordo com a regulamentação. O dono dos objetos foi preso em flagrante.

Em nota, a pasta da segurança declarou ter apreendido em uma das agências 41 carros, entre eles Mercedes, BMW, Camaro, Audi, Land Rover, Mini Cooper, Volvo, Porsche e Ferrari. Na segunda agência visitada foram removidos por ordem judicial outros dez veículos.

Na tarde desta sexta (28) um aposentado de 62 anos compareceu ao 30º DP (Tatuapé) na tentativa de reaver seu Porsche. O homem relatou para a reportagem ter deixado o carro em consignação na agência há um mês e que tinha intenção de tirar o veículo do local na próxima semana.