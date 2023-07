SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - TSE multa Bolsonaro e Braga Netto por 7 de setembro, Lula deve promover mais uma reforma ministerial após 1º ano de mandato, Avós da Praça de Maio encontram 133º neto sequestrado pela ditadura argentina e outras notícias para começar este sábado.

JUSTIÇA

TSE multa Bolsonaro em R$ 55 mil e manda explicar gastos com 7 de Setembro. Ex-presidente e Braga Netto são réus na corte por abuso de poder político em eventos da Independência.

POLÍTICA

Pix para Bolsonaro inclui bilionário, ex-ministro do TSE e locutor de rodeio, diz Coaf. Herdeiro do Grupo Votorantim transferiu R$ 10 mil; advogado Admar Gonzaga afirma que fez Pix para Bolsonaro pagar multas.

Defesa do ex-presidente diz que divulgação de depósitos Pix é criminosa violação de sigilo.

CORONAVÍRUS

Planalto sob Bolsonaro escondeu projeções de casos e mortes na pandemia. Mais de mil relatórios da Abin e do GSI ficaram sob sigilo e alertavam sobre alta da Covid-19, crise política e vacinas.

GOVERNO LULA

Ala política do governo já aposta em outra reforma ministerial na virada do ano. Trocas para acomodar PP e Republicanos não afastam aposta de aliados de que Lula deve mexer em mais peças após um ano.

Silvio Almeida é alvo de ala do governo por ação em meio a sua fritura no cargo.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogada de Lira que assina ações de censura a imprensa é cotada para alto escalão de Lula. Margarete Coelho (PP-PI) relatou projetos de interesse do presidente da Câmara, entre eles o que muda toda a lei eleitoral e censura pesquisas.

ELEIÇÕES 2024

PT decide declarar oposição a Raquel Lyra após seis meses de 'trégua' em PE. Partido deixará posição de independência e se unirá a PSOL e PSB na oposição.

PREVIDÊNCIA

STF suspende processos da revisão da vida toda e volta a julgar tema em agosto. Plenário virtual vai analisar embargos de declaração; correção permite aos segurados incluir todos os salários na aposentadoria.

ECONOMIA

Saúde e Educação respondem por metade do novo bloqueio no Orçamento de 2023. Alta nas despesas obrigatórias levou à necessidade de travar mais R$ 1,5 bi em gastos.

MUNDO

Avós da Praça de Maio encontram 133º neto sequestrado pela ditadura. Homem nascido em 1977 na Argentina é filho de militante que foi sequestrada pelos militares.

INSS

Concurseiros precisam saber que aposentadoria não é mais integral, alerta entidade. Cerca de 27 mil servidores estão fora do fundo de pensão do funcionalismo e perdem dinheiro, diz presidente da Funpresp.

MERCADO

Entenda o que muda nas compras de até US$ 50 do exterior a partir de agosto. Empresas que aderirem ao Remessa Conforme terão isenção em mercadorias; veja como fica para o consumidor.

GAL COSTA

Gal Costa teve plano de saúde cancelado por uma dívida de mais de R$ 30 mil. OUTRO LADO: Wilma Petrillo, viúva da cantora que administrava carreira da artista, não respondeu sobre o caso.

TELEVISÃO

Por problemas de saúde, Monica Iozzi deixa 'Elas por Elas' e Globo joga fora gravações. Emissora corre atrás de substituta para o papel que foi de Joana Fomm nos anos 1980.

RECEITAS

No Dia da Lasanha, comemore com uma receita clássica à bolonhesa. Neste 29 de julho, aprenda a fazer a versão tradicional do prato ideal para o final de semana.