SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do brasileiro Matheus Gaidos, que foi morto nos Estados Unidos após elogiar o cachorro de um homem, chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), neste domingo, e seguiu para o velório e enterro.

O translado do corpo de Matheus para o Brasil só foi liberado na última sexta-feira (28).

O velório teve início às 14h deste domingo, no Cemitério do Carmo, em Itaquera, na zona leste da capital. O enterro estava previsto para 17h.

Nas redes sociais, amigos e familiares postaram homenagens em despedida do brasileiro. A família de Matheus Gaidos aguardava há mais de 30 dias a liberação do corpo do jovem.

Matheus era entregador de flores e esperava um cliente na rua quando elogiou o cão, que passeava com um casal.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra que, após Matheus falar algo, Eric Locelvira se dirige ao brasileiro e o empurra. Matheus reage e joga um buquê de flores contra o suspeito.

O homem, então, saca uma arma e atira contra o brasileiro, fugindo em seguida. Matheus chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. O crime aconteceu em 21 de junho.

A polícia de Oakland prendeu Eric Locelvira, suspeito de atirar contra Matheus, no dia 6 de julho. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de até U$ 10 mil (R$ 48 mil) por informações que levassem à prisão do suspeito.

A tia de Matheus, Suzi Martines, diz que ele se mudou para os EUA para fugir da violência de São Paulo. Descontente com a vida nos EUA, principalmente por se sentir sozinho, ele estava com passagens compradas para voltar ao Brasil em agosto.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que tem prestado assistência consular aos familiares. "Informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos familiares diretos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros".