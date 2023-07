SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Operação no Guarujá mata 10, Brasil tem menos servidores do que EUA e Europa, Lula prioriza economia na volta do Congresso e outras notícias para começar esta segunda-feira (31).

COTIDIANO

Operação da PM em Guarujá deixa ao menos 10 mortos, diz Ouvidoria. Ação ocorre após morte de soldado da Rota.

MERCADO

Brasil tem menos servidores que EUA, Europa e países vizinhos. Municípios têm dificuldade de preencher vagas qualificadas e órgãos federais estão com falta de pessoal.

ECNONOMIA

Lula prioriza economia e elevação da receita na volta do Congresso. Além de Reforma Tributária, Carf e arcabouço, governo quer avançar em medidas de tributação para equilibrar Orçamento de 2024.

ILUSTRADA

Quem é Clayton Nascimento, ator que verteu o racismo em peça e agora estrela novela. Depois do sucesso de 'Macacos', jovem de 34 anos está no elenco da novela 'Fuzuê'.

COTIDIANO

Em terra e mar, usuários dos transportes do Rio sofrem com superlotação e incertezas. Problemas vão de devolução de concessões à falta de segurança em estações.

COTIDIANO

Paraisópolis espera verba bilionária da Faria Lima em SP. Polêmica do Plano Diretor, transferência aguarda aprovação da Câmara.

MUNDO

Atentado suicida a bomba em comício político deixa 44 mortos no Paquistão. País tem observado ressurgimento de ataques de militantes islâmicos radicais desde o ano passado.

EQUILÍBRIO

Vibradores não viciam, mas podem limitar prazer da mulher, dizem especialistas. Sexólogas ressaltam que brinquedo sexual tem mais benefícios que malefícios, porém deve ser usado sem excessos.

ESPORTE

Hacker do Football Leaks acessou dados de ao menos seis clubes brasileiros. Livro detalha atuação de Rui Pinto, que aguarda sua sentença em Portugal.