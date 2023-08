SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apuração do Exército sobre ataques de 8 de janeiro, nova invasão do MST, 'renascimento' de Donald Trump nos EUA e outras notícias do dia para começar esta terça-feira (1º).

GOVERNO LULA

Inquérito militar livra tropas e aponta erro do governo Lula no ataque de 8/1. Apuração do Exército diz que era possível ter evitado com planejamento invasão do Planalto ou minimizado danos.

VIOLÊNCIA

PM atirou ao menos 30 vezes e matou 7 em 42 horas em Guarujá. Em depoimentos, policiais declaram que suspeitos estavam armados e teriam reagido ou apontado revólveres na direção deles.

RIO DE JANEIRO

Aliado de ex-chefe da polícia do Rio aconselhou acusados de matar Marielle, diz delação. OUTRO LADO: Inspetor Vinícius de Lima Gomez, braço direito de Allan Turnowski, afirma que relato é falso; ex-secretário não respondeu.

POLÍTICA

MST encerra nova invasão a área da Embrapa após culpar e negociar com governo Lula. Cerca de 1.500 famílias que haviam invadido fazenda deixaram local após nova rodada de negociação com governo.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Caixa vai repassar R$ 12 bi ao Tesouro após constatar erro em depósitos judiciais e abre auditoria. Receita extra ajuda Haddad a reduzir déficit em 2023; TCU deve pedir informações sobre o caso.

MERCADO

Desenrola já retirou 3,5 milhões de dívidas do cadastro de nome sujo. Programa renegociou R$ 2,5 bilhões em dívidas nas duas primeiras semanas.

VIDA PÚBLICA

Governo federal libera servidor de bater ponto e adota 'controle por produtividade'. Ministério alterou Programa de Gestão e Desempenho; modalidades como o teletrabalho no exterior ganham novas regras.

EDUCAÇÃO

SP abre mão de verba para material didático e usará só livro digital a partir do 5º ano. Governo estadual não adere a programa nacional e utilizará material produzido pela Secretaria de Educação.

PARTIDO REPUBLICANO

Em 1 ano, Trump desce ao inferno para reacender como favorito para 2024. Ex-presidente tem apoio amplo em todo o eleitorado republicano, mostra pesquisa do New York Times.

MERCADO

Haddad ganha onça dourada da Arábia Saudita, mas vai devolver item. Receita orientou que ministro não ficasse com presente; joias dadas por sauditas a Bolsonaro causaram polêmica.

MERCADO

Shein e AliExpress vão aderir ao Remessa Conforme, que começa nesta terça (1º). Programa do governo federal dará isenção fiscal em compras do exterior até US$ 50.

ANGUS CLOUD (1998 - 2023)

Morre Angus Cloud, ator que viveu traficante em 'Euphoria', aos 25 anos. Artista, que fez o personagem Fezco na série da HBO, perdeu o pai na última semana e não teve a causa da morte divulgada.

LIVROS

Homeopatia, acupuntura e psicanálise são falsificações da ciência, diz Natalia Pasternak. Livro 'Que Bobagem!', da microbiologista e do jornalista Carlos Orsi, critica o que chamam de pseudociências.

COTIDIANO

Swing atrai idosos, estimula nudez feminina e tenta afastar solteirões. Local em São Paulo concilia simples balada com rebuscado aparato fetichista.