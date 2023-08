SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) fazem uma operação na manhã desta quarta-feira (2) na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, no Rio.

Pelo menos uma pessoa morreu e três foram baleadas. A PM diz que foi recebida a tiros e que houve confronto.

Um policial ferido foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

Outros dois feridos por arma de fogo deram entrada na mesma unidade. Não está claro se eles foram socorridos pela PM.

Imagens publicadas nas redes sociais indicam que a operação começou antes do amanhecer. Moradores falam em intenso tiroteio na região de mata entre Penha e Alemão.

A PM diz que a operação tem como objetivo localizar integrantes de facções criminosas. Até o momento, foram apreendidos seis fuzis, munições e granadas.

