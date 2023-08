SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Familiares de um homem que passou quatro meses internado após ser atropelado em Maceió o identificaram após um apelo feito por órgãos estaduais nas redes sociais.

Uma irmã de Luiz Cláudio dos Santos Negromonte que mora no Recife, a cerca de 250 quilômetros de distância de Maceió, viu a foto dele em uma página de Instagram e acionou as autoridades alagoanas.

A compatibilidade entre as digitais do homem e as que constavam nos documentos enviados pelos familiares dele foi comprovada.

A parente deve ir até a capital alagoana no sábado (5) para encontrar com Luiz, segundo o MP-AL. Ainda não há informações sobre se ele morava na capital alagoana ou se estava somente visitando o local.

Luiz foi atropelado no dia 24 de março na capital alagoana. Ele foi levado em estado grave ao Hospital Geral do Estado sem documentos e passou semanas intubado.

Após não conseguirem conectar as digitais de Luiz a nenhum sistema estadual e nacional de dados, o Ministério Público divulgou uma foto do homem com um apelo para encontrar a família dele na manhã desta quarta-feira (2).