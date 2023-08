SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica virou ré por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) por suposta negligência pela morte de um bebê de 1 ano em abril de 2018, em São Paulo. O Hospital Sírio-Libanês, onde a criança estava internada, foi condenado a pagar R$ 1 milhão de indenização ? a informação foi publicada por Rogério Gentile, colunista do UOL. A defesa da médica e o hospital rebatem as acusações de negligência, falha e erro médico.

A 5ª Vara Criminal de São Paulo recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público no fim de março deste ano. A médica Alessandra Gomes ainda não foi citada para responder pela acusação de homicídio no exercício da profissão.

Ela também responde a um processo administrativo no CRM (Conselho Regional de Medicina).

"A médica, durante um procedimento tão importante, não estava no hospital. Ela ficou orientando a equipe de enfermagem à distância. A criança começou a ter reações a esse procedimento preparatório do transplante, com dores intensas. Mas a médica pedia que apenas fosse aplicada morfina. Ficou detectada a negligência médica, que acabou gerando a morte da criança", disse Leonardo Pantaleão, advogado dos pais da criança.

Após o procedimento de quimioterapia para o transplante de medula óssea, Pedro de Assis Cândido passou por "seis horas de intenso sofrimento e agonia" antes de morrer por erro e negligência médica, segundo a Justiça de São Paulo. A médica ministrava medicamentos de morfina para dor à distância, enquanto só a equipe de enfermagem estava responsável pelos cuidados da criança, de acordo com a decisão.

O bebê só teve atendimento médico após sofrer uma parada cardiorrespiratória, também segundo a Justiça. Ainda assim, não foi transferida imediatamente para a UTI por falta de vagas, recebendo duas doses de morfina. O menino morreu no dia seguinte, após sofrer outra parada cardiorrespiratória.

HOSPITAL CONDENADO A INDENIZAR FAMÍLIA

Na decisão pela indenização imposta ao hospital, a Justiça de São Paulo cita a necessidade de "rigorosa supervisão médica" em casos do tipo. Cabe recurso.

"A demora na avaliação do paciente lhe tirou a única chance de sobrevivência. É estarrecedora a conduta médica", disse a Desembargadora Hertha Helena de Oliveira, relatora do processo.

Os réus deixaram de prestar socorro à criança que estava em síndrome hemorrágica e cuja sobrevivência dependeria de uma avaliação médica e de seu encaminhamento imediato à UTI", disse a Defesa dos pais da criança à Justiça.

O QUE DIZEM A DEFESA DA MÉDICA E O HOSPITAL

A defesa da médica Alessandra Gomes nega que houve negligência e erro médico. E também contesta a versão de que ela só teria feito o atendimento à distância.

Temos relatos de testemunhas e relatório comprovando que ela [a médica] compareceu ao hospital, mas isso ainda vai ser debatido na esfera judicial. Existem pessoas que ainda não foram ouvidas e que farão total diferença para a absolvição dela", disse Rinaldo Lagonegro Júnior, advogado da médica.

O Sírio-Libanês e os médicos negaram que tenha ocorrido falha ou negligência. Na defesa apresentada à Justiça, o hospital declarou que a criança recebeu acompanhamento em tempo integral, ainda que não houvesse um médico ao seu lado durante a aplicação do medicamento. "Mas esse fato não implica em falha ou negligência. Não existia a necessidade da presença de um médico em tempo integral."

O Sírio-Libanês declarou à Justiça que a bula do medicamento indica a necessidade de supervisão médica. Mas ela seria "perfeitamente suprida pela equipe interdisciplinar, capaz de acompanhar a infusão, relatar e acionar um médico na hipótese de qualquer intercorrência."

"Não se pode afirmar, de nenhum modo, que houve demora que pudesse causar prejuízos ao atendimento do paciente, pois todos os atos e condutas foram praticados com a máxima celeridade", informou o Hospital Sírio-Libanês à Justiça.

"O Sírio-Libanês expressa votos de pesar e se solidariza com a família de Pedro de Assis Cândido. Uma vez que o caso segue tramitando na Justiça, em respeito a todos os envolvidos e ao rito processual, o hospital não comentará sobre seu andamento", informou o Hospital Sírio-Libranês em nota enviada ao UOL.