SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com fachadas imponentes ou duvidosas e nomes sofisticados ou sugestivos, os motéis são opções para os casais sem casa própria, para aqueles que desejam sair da rotina ou os que querem curtir com a pessoa que conheceu em uma festa. Em São Paulo, existem opções de suítes com os mais variados temas, cardápios, preços e itens que integram o quarto.

Dá para curtir festival de fondue ou aproveitar churrasqueiras e adegas. As possibilidades são infinitas. Na região metropolitana é possível até fazer sexo sob o olhar da torcida do Corinthians, estampada num quadro acima da cama, e contar com toboágua dentro do quarto.

Veja a seguir uma lista com dez opções de motéis para curtir a dois -ou com quantas pessoas quiser.

*

ADVENTURE MOTEL - PARA QUEM GOSTA DE NATUREZA

Há quem deseje ou goste de ter seus momentos íntimos na natureza, seja pela adrenalina de poder ser flagrado ou pelo ambiente não convencional. Se for o segundo caso, o motel Adventure se propõe a oferecer uma experiência parecida, mas sem os riscos de ser pego em uma cachoeira de verdade. As suítes do local se dividem entre as categorias rafting e rapel -mas não apresentam os riscos dos esportes radicais que nomeiam os quartos- e contam com banheiras de hidromassagem cercadas por paredes que imitam pedras e quedas d?água. O pernoite na opção rapel pode ser reservado por R$ 308, com café da manhã incluído nas estadias de segunda a sexta-feira.

r. Joaquim Marra, 548, Vila Matilde

MOTEL CARIBE - COM MESA DE SINUCA E QUARTO QUE SIMULA BOATE

Localizado em uma região de grande circulação, no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, o espaço tem uma fachada envelhecida e letreiros de led. Mas apesar do que a entrada aparenta, o local tem algumas das melhores avaliações em sites de reservas. Entre as opções de suítes, a maioria conta com piscinas particulares e banheiras de hidromassagem, mas algumas fogem do básico, com espaços que simulam boates e trazem até uma mesa de sinuca. O local voltou a ser bastante comentado após um incidente com o jogador Luan, do Corinthians, que esteve hospedado na suíte Caribe Premium, a melhor do motel. O período de 12h nessa modalidade sai a partir de R$ 1.850, independentemente do dia da semana. Quem não quiser, ou puder, gastar tanto assim nas acomodações pode optar pelas suítes mais em conta do lugar, que saem a partir de R$ 148 para o período de três horas. Outro diferencial do lugar é a entrada para pedestres.

av. Antártica, 2, Barra Funda

CLASSE A - PARA TORCEDORES FANÁTICOS DO CORINTHIANS

Em uma escala de decorações de quartos de motéis, a suíte Super Hidro do Classe A certamente está entre as mais exóticas. Lendo os itens que integram o local -como banheira de hidromassagem e televisão com canais eróticos-, ela pode até parecer comum, mas olhando as fotos do ambiente é possível perceber um quadro da torcida do Corinthians acima da cama de casal, com os dizeres "não para, não para, não para?". O quarto também tem uma camisa enquadrada e informações sobre o time nas paredes. Os torcedores que quiserem uma experiência temática podem reservar a suíte por R$ 248 durante a semana ou R$ 278 aos finais de semana.

r. Dianópolis, 801, Vila Prudente

COLONIAL PALACE - COM VISTA PARA O CÉU DA CIDADE

O espaço fica em uma dos locais com maior concentração de motéis de São Paulo, a avenida Prof. Abraão de Morais, uma continuação da avenida Ricardo Jafet, na região sul. Os clientes que entrarem por sua fachada -coberta de plantas, arabescos e luzes em formatos de lamparinas- encontram suítes decoradas com o estilo que o nome sugere. Os quartos contam com móveis robustos e antigos, além de espelhos emoldurados por gesso, mesmo material das sancas no teto. A suíte presidencial do local tem banheira de hidromassagem, sauna, piscina térmica com quedas d?água e uma cobertura que pode ser aberta, para os casais observarem o céu paulistano. O pernoite nessa acomodação custa a partir de R$ 555 e existem cinco opções de café da manhã -o da modalidade colonial é composto por café, leite, ovos com bacon, presunto, queijo, suco de laranja, bolachas, torradas, pão, geleia, manteiga e frutas da época, que sai por R$ 48 para duas pessoas.

av. Prof. Abraão de Morais, 966, Vila da Saúde

HARMONY MOTEL - COM TOBOÁGUA NO QUARTO

O local segue a temática asiática desde as acomodações até o cardápio, assinado pelos chefs Tatiana Pace e Luiz Araújo. Com nomes como Indonésia, Tokio e Kioto, os quartos são decorados com imagens de construções orientais e alguns têm camas mais baixas, como os modelos utilizados no Japão. Uma das suítes mais diferentes do motel é a Kobe, que tem um toboágua na piscina. Os casais que quiserem descer pelo escorregador aquático do local precisam desembolsar pelo menos R$ 319, valor cobrado para passar seis horas na suíte. Já aqueles que preferirem uma experiência menos excêntrica, mais em conta, mas mesmo assim temática, podem optar pela Tokio, que cobra R$ 119 pelo período de três horas e oferece uma cama king size, televisão e garagem privativa.

r. Mário Regallo Pereira, 152, Jardim Gilda Maria

LUSH MOTEL - COM FESTIVAL DE FONDUE

Com unidades no Ipiranga e na Lapa -a da zona oeste chamada de Spoiler-, o Lush oferece nove opções de suítes para seus clientes. A marca se vende como um playground para adultos, com decorações modernas, áreas abertas e fechadas, além de cardápio com drinques autorais. Uma das novidades do local é o festival de fondue, que acontece até o dia 31 de agosto e tem as opções salgada (R$ 130), doce (R$ 80) ou o combo das duas (R$ 180). Entre as suítes, a chamada Casa Lush é a mais recente, com cerca de 200 m², pole dance, pista de dança e piscina aquecida na parte externa.

av. do Estado, 6600, Vila Monumento

NUU MOTEL - PARA TRANSAR NO ESCURO E SOB LUZES DE NEON

O recém-inaugurado motel oferece sete tipos de suítes, todas com dois andares e decorações modernas. No cardápio, é possível escolher entre refeições completas, porções, drinques e utensílios sexuais -o chamado menu diversão. A lista de produtos conta com vibradores de diferentes formatos, próteses, géis e lubrificantes, além dos preservativos. Uma das opções de suítes é a Nuu Breu, que é praticamente toda escura, iluminada apenas por luzes neon que podem ser controladas pelos visitantes. No segundo andar há um banheiro com azulejos pretos, teto solar e lâmpadas vermelhas -é lá que fica a banheira de hidromassagem com espaço para duas pessoas. Um pernoite na suíte custa a partir de R$ 389 entre segunda e quinta-feira, e R$ 593 às sextas e sábados, com café da manhã incluído. Um diferencial do motel é a entrada para pedestres e a sala de espera para os casais que quiserem voltar para casa usando carros de aplicativo, não precisarem esperar na calçada.

av. Conde de Frontin, 542, Tatuapé.

RIVIERA - COM ADEGA, CHURRASQUEIRA E ATÉ IATE

Localizado na cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, o motel tem dez tipos diferentes de suítes, sendo a mais exótica entre elas a que leva o nome do local. A principal acomodação conta com adega, churrasqueira, hidromassagem e teto solar, mas o que a torna menos convencional é a decoração. Ao lado da piscina do quarto fica uma espécie de iate onde é possível subir uma escada caracol e encontrar um novo ambiente, com sofás, colchões e um móvel que simula o painel de controle de um barco. Quem quiser se sentir dono de uma lancha, mas sem navegar pelo mar, durante o período de 12h precisa desembolsar pelo menos R$ 734.

r. Itajá 40, Jardim Santa Cecília, Barueri

VINTAGE DRIVE-IN - PARA TRANSAR AO SOM DOS BEATLES

Essa opção é para casais que gostam da estética das décadas de 1950 a 1970, afinal, as suítes são decoradas com temas como Marilyn Monroe, Beatles, Grease, Elvis e até a Liga da Justiça. Apesar do nome, que remete a passar os momentos de intimidade dentro do carro, as acomodações oferecem camas aos casais. Os quartos se dividem entre vintage drive e vintage club, sendo a segunda opção a mais completa, com piscina, churrasqueira e pole dance. Os pernoites custam a partir de R$ 99, na primeira modalidade, e R$ 389 na segunda.

Rua Joaquim Marra, 560, Vila Matilde

ZAPT - PARA OS ADEPTOS DE SADOMASOQUISMO

Os casais adeptos das práticas de BDSM (acrônimo para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo) também encontram opções em motéis, caso não tenham os itens desejados em casa. A suíte Solarium Eros do Zapt segue a temática do sadomasoquismo e oferece algemas na cama e uma balança erótica pendurada por correntes no teto. O local também conta com banheira de hidromassagem e teto solar, além de canais de esporte por assinatura para os casais que quiserem assistir a jogos ao vivo durante a estadia. O pernoite na suíte custa a partir de R$ 249 e tem o café da manhã incluso.

r. Cap. Pacheco e Chaves, 680, Vila Prudente