SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta sexta-feira (4) que pretende isentar de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) imóveis na região da cracolândia, no centro da cidade.

A proposta deve ser enviada à Câmara Municipal até o final da próxima semana. E, caso projeto de lei seja aprovado, o benefício deverá valer para os anos de 2024 e 2025.

Nunes não detalhou o impacto da isenção para os cofres públicos, mas disse que o secretário da Fazenda, Luis Arellano, é favorável à proposta e prepara a minuta do projeto de lei.

O perímetro da área a ser beneficiada ainda está sendo definido. Esse desenho deverá ser feito a partir de um boletim diário, elaborado pela prefeitura, no qual mapeará a presença e quantidade usuário de drogas na região.

O prefeito adiantou, como exemplo, isenções para as ruas Gusmões e Protestantes. "É preciso até dar um sinal de que somos solidários com quem esta ali, quem é morador, quem tem o seu comércio, quem tem esse incômodo de 30 anos", disse Nunes em entrevista coletiva nesta sexta.

A Folha de S.Paulo mostrou, em março, que ao menos 23 comerciantes fecharam as portas na região da rua Santa Ifigênia e no bairro de Campos Elíseos, no centro da capital, após a chegada de usuários de drogas da cracolândia que antes ocupavam o entorno da praça Júlio Prestes.

O fluxo, como é chamada a concentração de dependentes químicos da cracolândia, se espalha pelas ruas do centro desde a ação policial que esvaziou a praça Princesa Isabel, em maio do ano passado. Antes de ocupar a praça, os dependentes químicos se reuniam no entorno da estação da Luz.