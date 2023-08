CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O corpo do haitiano Wicken Celestin, 55, última vítima resgatada após a explosão na unidade de grãos da cooperativa C.Vale em Palotina, no oeste do Paraná, deve ser sepultado ainda na noite desta sexta (4). O corpo foi encontrado na segunda (31) entre os escombros, quase cinco dias após o acidente.

A explosão deixou nove trabalhadores mortos, oito deles de origem haitiana.

A liberação do corpo de Celestin pela Polícia Científica do Paraná levou quase quatro dias, já que o haitiano não tem familiares no Brasil. De acordo com a C.Vale, a liberação do corpo exigiu o cumprimento de trâmites especiais entre o IML e representantes diplomáticos do Haiti no Brasil, que estão em contato com parentes da vítima naquele país. O velório e o sepultamento serão feitos em Palotina.

Celestin atuava em serviços temporários por meio do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Toledo (PR).

A explosão também deixou 11 pessoas feridas --três delas permanecem internadas, sendo dois brasileiros e um haitiano. Eles estão recebendo atendimento em hospitais de Londrina e Curitiba. Os demais feridos já se recuperam em casa.

As causas da explosão, que atingiu quatro silos, ainda estão sendo investigadas. De acordo com a C.Vale, eles armazenavam 12 mil toneladas de soja e 40 mil toneladas de milho. Segundo equipes do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encontradas nos túneis subterrâneos ligados aos silos.