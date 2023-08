- Liberação da cannabis no Uruguai manteve privilégios e exclusões

Comprar maconha em farmácias e consumir nas ruas são situações que se normalizaram no Uruguai 10 anos após a legalização da cannabis no país, mas os efeitos produzidos pelo modelo de regulação não proporcionaram que essa realidade fosse a mesma para todos os uruguaios.

Pesquisadores do tema ouvidos na Agência Brasil descrevem que os custos para comprar maconha nas farmácias, as exigências a serem cumpridas para plantar em casa e a estrutura necessária para fundar e manter um clube canábico dificultam o acesso para pessoas pobres ou estigmatizadas na sociedade. Além disso, a regulação se tornou impeditiva para que pequenos produtores se regularizassem como fornecedores da cannabis, que hoje só é produzida por três empresas de grande porte no país.

A política de drogas adotada no país vizinho, apontada internacionalmente como pautada pelos direitos humanos, tem sido objeto de análise da antropóloga brasileira Luana Malheiro, que esteve no Uruguai durante um ano e meio para pesquisar o impacto da legalização da cannabis nas mulheres em situação de rua do país. Luana aponta a falta de organizações negras entre as protagonistas da discussão que levou à legalização como uma das razões para que o modelo mantivesse exclusões.

“Todo mundo trabalhava com a ideia da legalização no Uruguai como uma boa saída para o Brasil, uma saída urgente para a regulamentação desse mercado. Mas eu discuto como a legalização produziu um aumento de privilégio das pessoas brancas, da proteção dessas pessoas, e uma maior criminalização das pessoas negras no Uruguai”, pondera a antropóloga, que vê como muito interessante o papel do Estado definido por esse modelo, mas ressalta que ele não consegue promover um mercado acessível a todas as classes sociais.

“Essa política de drogas, de alguma maneira, acirra o proibicionismo e a guerra às drogas para uma população mais vulnerável e em situação de rua, e produz uma proteção maior a uma outra classe de pessoas que podem se estruturar para montar um clube canábico, por exemplo. Não é fácil montar um, tem que ter um terreno, tem que ter um advogado, passar por fiscalização e muita burocracia. Qual é o público dos clubes canábicos? Você não vê pessoas negras ou de comunidades carentes”.

Integrante da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas (Renfa), Luana Malheiro acrescenta que, apesar da liberação, leis uruguaias que vieram depois endureceram penas para pequenos traficantes e aumentaram o encarceramento de mulheres negras e em situação de rua, que também foram afetadas pela Lei de Faltas, que considera ocupação indevida de espaço público pernoitar de forma permanente nas ruas, sob pena de trabalho comunitário se forem encontradas mais de duas vezes no local.

Além disso, medidas adotadas no governo do atual presidente Lacalle Pou, por meio da Lei de Urgente Consideração, deram maior proteção a policiais contra acusações de abuso de autoridade, o que, para Luana, acirrou os conflitos com a população em situação de rua, que cresceu durante a pandemia de covid-19.

“Todas essas leis geraram um aumento do encarceramento. A gente precisa avançar no sentido de não aceitar uma legalização que vá manter o privilégio de algumas populações em detrimento da violência de Estado contra outras”, disse.

Com mais de 14 mil presos, o Uruguai é um dos 15 países do mundo com maior taxa de pessoas encarceradas per capita. Nesse universo, uma pesquisa do Projeto Crisálidas, financiado pela União Europeia e realizado pelo Centro Latinoamericano de Economia Humana (Claeh), produziu um diagnóstico sobre a situação das 1033 mulheres que estavam encarceradas no Uruguai em 2022. Entre as conclusões, estão que mais da metade foi condenada por tráfico de drogas, quase 40% eram rés primárias e cerca de um terço tinha quatro filhos ou mais. Também chamou a atenção que 24% das mulheres presas se declaravam afrodescendentes, mais que o dobro do percentual de negros na população uruguaia, que é de 10,6%.

Mulheres negras

Primeiro coletivo de mulheres negras do Uruguai, o Movimento Mizangas Mujeres Afrodescendientes é uma das organizações que denuncia o aumento do encarceramento de mulheres no país a partir do endurecimento de penas proposto pela Lei de Urgente Consideração.

Fundadora e integrante do Mizangas, a especialista em direitos humanos Tania Ramirez afirma que o número de mulheres presas por tráfico no Uruguai triplicou, o que afetou mais as mulheres negras, que estão mais sujeitas a situações de vulnerabilidade e pobreza no país.