SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um guarda-civil municipal de Cubatão foi morto a tiros na noite de sexta-feira (4) em uma avenida de São Vicente, na Baixada Santista. As cidades são vizinhas e também ficam na mesma região onde há uma escalada de violência desde a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, no final de julho.

Ao menos 16 pessoas já foram mortas durante a Operação Escudo ?organizada pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em resposta à morte do PM? nas cidade de Guarujá e Santos. Uma policial feminina foi atacada a tiros na região durante a ação.

De acordo com a polícia, Pedro Luis Rocha Sales, 23, seguia com a namorada em uma motocicleta Honda Twister pela avenida Marechal Deodoro, quando, ao pararem em um semáforo, foram abordados por criminosos. O guarda, que estava armado, teria tentado reagir. Os criminosos dispararam ao menos quatro vezes em sua direção.

Sales foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital do Vicentino, onde morreu.

A namorada do guarda, de 20 anos, relatou à polícia que estava na garupa da moto e, ao vê-lo puxando sua arma, desceu do veículo e saiu correndo. Instantes depois, escutou os disparos e o encontrou baleado.

A investigação apura se a arma que Sales portava ?uma pistola de propriedade da Prefeitura de Cubatão?o tenha sido levada pelos suspeitos, uma vez que o coldre na cintura da vítima estava vazio. Um revólver calibre 38 localizado por uma pessoa que passava pelo local do roubo foi entregue aos policiais. Não se sabe a quem ele pertencia.

A namorada do guarda não se feriu. Os ladrões fugiram sem levar a moto da vítima.

Testemunhas relataram que os criminosos estavam em uma motocicleta branca e usavam capacetes. Um deles na cor preta e outro, na cor branca.

O veículo da vítima e a arma foram encaminhados ao 1° DP da cidade. O caso foi registrado como latrocínio.

A reportagem procurou a Prefeitura de Cubatão, mas até a publicação deste texto o município não havia se pronunciado.