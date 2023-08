- Hoje é Dia: 200 anos de Gonçalves Dias, o poeta indianista

Criação da Força Expedicionária Brasileira, por meio da Portaria Ministerial no 4744 (80 anos)

Dia Internacional dos Povos Indígenas - comemoração mundial, que foi instituída pela Assembleia Geral da ONU através da Resolução 49/214 de 23 de dezembro de 1994

Nascimento do poeta, advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo maranhense Antônio Gonçalves Dias (200 anos) - grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária conhecida como "indianismo", é famoso por ter escrito os poemas "Canção do Exílio", "I-Juca-Pirama" e muitos outros nacionalistas e patrióticos que viriam a dar-lhe o título de poeta nacional do Brasil. Foi um ávido pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro