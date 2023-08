SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 26 anos foi morto a tiros após o carro em que estava ter atropelado um cachorro em Ribeirão das Neves, região Metropolitana de Belo Horizonte.

Gabriel Angelo de Oliveira Araújo estava com a tia e o primo em um carro que trafegava por uma rua do bairro São Pedro, na noite desta segunda-feira (7).

O veículo era dirigido pelo primo quando, de repente, um cachorro atravessou a rua correndo e foi atropelado pelo carro. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o motorista contou que não teve tempo de frear o veículo.

Quando chegaram à residência da família, na Rua Maria da Conceição G. Ferreira, a tia disse que entraria para usar o banheiro e pediu que os jovens aguardassem no carro.

Por volta das 20h, enquanto eles aguardavam a mulher, um homem se aproximou em uma moto e perguntou a Araújo se foi ele que atropelou o cão.

Antes que ele pudesse responder, o suspeito efetuou diversos disparos contra ele e o primo.

A tia, que ouviu os disparos, saiu correndo do banheiro e encontrou o sobrinho caído ao chão, sendo socorrido pelo filho.

Araújo foi levado ao Hospital São Judas Tadeu ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, exames periciais realizados no local encontraram dez cápsulas deflagradas pela arma do suspeito no chão.

Os agentes tiveram acesso a imagens de uma câmera de monitoramento e conseguiram identificar o suspeito. Mas, ao chegarem em sua residência, ele já havia fugido.

A moto e a arma usados no crime foram apreendidos. O caso foi registrado no 10° DP de Ribeirão das Neves e a polícia segue buscando o suspeito, que agora é considerado foragido.