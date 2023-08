SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A semana começou quente na capital paulista, mas uma frente fria vai amenizar o calor e pode trazer um pouco de chuva nos próximos dias.

Temperatura vai cair, mas não muito. Os termômetros variam entre 15º e 22º na terça-feira (8), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

Há possibilidade de chuvas isoladas e fracas na capital paulista, que pode registrar níveis de umidade próximos a 30% na tarde desta segunda, ainda de acordo com o CGE.

Chuva mais "intensa" pode acontecer no litoral. Há expectativa de chover entre 30 e 40mm somente amanhã, níveis considerados altos para essa época do ano, tipicamente mais seca no Sudeste, afirma o Climatempo.

Até o fim da semana, calor deve voltar a ganhar força, de acordo com o Climatempo, e de maneira estável, devido ao tempo seco.