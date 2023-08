SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil estadual e a Marinha emitiram alertas para risco de ressaca no mar até a próxima quinta-feira (10), entre Santos, no litoral paulista, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, com possibilidade de ondas de até três metros de altura.

O motivo é a passagem de uma frente fria que vai mudar o tempo no estado de São Paulo. A Defesa Civil recomenda que as pessoas evitem a prática de esportes no mar, como como surfe, windsurfe e kitesurf.

Na Baixada Santista, a tendência é que a temperatura não passe de 21ºC nesta terça (8), com pancadas de chuva durante todo o dia.

A partir de quarta, entretanto, o sol volta a aparecer. Na sexta-feira (11), a expectativa é de calor forte, com 36ºC de máxima.

Na cidade de São Paulo, o paulistano ainda está longe de ver de novo ruas alagadas, mas o o avanço da frente fria no oceano deve contribuir para que esta terça seja marcada por tempo nublado com chuva fraca e chuviscos isolados, além da diminuição temporária de calor e dos baixos índices de umidade durante as tardes.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a quantidade de nuvens não permite que as temperaturas subam.

A mínima prevista para esta terça é de 16°C e a máxima não deve superar os 20°C. É um cenário bem diferente em relação ao calor desta segunda (7). No mirante de Santana, na zona norte, por exemplo, os termômetros chegaram a marcar 29,6ºC.

Na Sé, região central paulistana, a umidade relativa do ar caiu para apenas 24,3% ? a OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a índice abaixo de 60% é prejudicial à saúde.

Para esta terça, o CGE diz que na média da cidade, a umidade deverá alcançar os 60% satisfatórios, mas poderá cair de novo nesta quarta-feira (9), quando os termômetros podem marcar até 25ºC.

De acordo com a Defesa Civil, no interior paulista o cenário de tempo seco e firme se mantém, e as temperaturas deverão subir gradativamente nesta terça, garantindo a sensação de calor e até de abafado em alguma regiões.

Em Bauru, por exemplo, a máxima prevista para esta terça é de 30ºC, com tendência de alta nos demais dias da semana. Não há previsão de chuva para o município.