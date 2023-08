SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Museu Britânico foi evacuado após um homem ser esfaqueado ao lado dele em Londres nesta terça-feira (8).

O esfaqueamento ocorreu no encontro da Russell Street com a Museum Street por volta das 10h no horário local (6h no horário de Brasília).

O suspeito foi preso e levado à delegacia, mas visitantes que aguardavam na fila do museu foram impedidos de entrar e aqueles que estavam dentro precisaram sair.

Quem estava no local foi informado que o museu só reabrirá amanhã, já que aquela é considerada uma "cena de crime".

O homem esfaqueado foi levado ao hospital com ferimentos e não teve estado de saúde divulgado.

A polícia não trabalha com a hipótese de terrorismo e, em comunicado, tentou acalmar o público.

"Esse foi um acidente isolado e não há riscos ao público", afirmou a Polícia Metropolitana de Londres, em pronunciamento.