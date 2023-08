SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) se pronunciou nesta segunda-feira (7) sobre as ações policiais que deixaram 30 mortos no estado em oito dias.

Jerônimo ressaltou o "diálogo permanente" com o governo federal e com os órgãos do sistema de Justiça sobre a segurança pública.

Ele disse que conversou com o ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida sobre ações tomadas para "preservação da vida" no estado.

O governador também disse que vai apurar "casos de eventual excesso" e citou parcerias em "várias frentes" com o governo para a segurança pública.

Nosso compromisso é na apuração de casos de eventual excesso por parte de qualquer servidor, qualificação permanente da atuação policial para garantir mais eficiência na ação, respeito à legislação e preservação da vida.

Jerônimo Rodrigues, em publicação nas redes sociais

VIOLÊNCIA

O MP-BA (Ministério Público da Bahia) investiga as ações policiais que deixaram pelo menos 30 pessoas mortas entre o fim de julho e o dia 5 de agosto.

As mortes ocorreram em "confrontos com a Polícia Militar" nos municípios de Salvador, Camaçari e Itatim.

A Bahia é o Estado com maior número absoluto de mortes em ações policiais, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

No ano passado, 1.464 pessoas foram mortas em confronto com a polícia baiana.