SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Muritiba (BA), Danilo de Babão (PSD), foi baleado em um sítio na área rural do município na noite desta terça-feira (8).

A polícia foi acionada pela noiva do prefeito, que conversava com ele por chamada de vídeo no momento em que ele foi baleado na região do pescoço.

O prefeito foi levado pelo Samu ao Hospital Regional de Santo Antônio e não corre risco de morte.

Em nota, a prefeitura afirmou que apesar das "graves adversidades", Danilo pediu que as comemorações de aniversário da cidade fossem mantidas.

O prefeito teve bens levados da cena do crime, o que levantou a possibilidade de tentativa de latrocínio para a polícia.

Apesar de o caso ter sido registrado como tentativa de latrocínio, a legenda do prefeito levantou a possibilidade de um "atentado" contra o político.

Em nota, o PSD da Bahia afirmou que o presidente estadual da legenda, Otto Alencar, solicitou a investigação do caso às autoridades estaduais.

"Não podemos aceitar qualquer tipo de atentado e seguiremos firmes acompanhando os fatos", disse o PSD da Bahia, em nota

A União dos Municípios da Bahia (UPB) também condenou o que classificou como "ato de violência" e pediu "rigorosa investigação" sobre o crime.