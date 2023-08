SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente com helicóptero da Marinha do Brasil deixou ao menos dois militares mortos e outros feridos nesta terça-feira (8) em Formosa (GO).

A aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, participava de um exercício operativo na região quando o acidente ocorreu.

Dois militares morreram no momento do acidente, segundo a Marinha. Duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital das Forças Armadas, e outras quatro ao Hospital Regional de Formosa.

A Marinha informou que a "Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido". Ainda, a força disse estar prestando apoio aos militares e familiares envolvidos.