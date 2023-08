SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de aplicativo Regilânio da Silva Inácio, que foi atingido por aparelho em academia no Ceará, deve deixar o hospital apenas na quinta-feira (10).

A alta deveria acontecer nesta quarta-feira (9), mas foi adiada, segundo publicação nas redes sociais dele: "Foi quase hein? Mas a alta hospitalar do Regi só deverá acontecer amanhã, pessoal", diz o post.

A esposa dele, Maria do Socorro, disse que Regilânio "segue se recuperando muito bem". "O médico achou melhor acompanhar mais um pouquinho o estado clínico dele", disse.

"Quero agradecer, realmente, a vocês por tudo que estão fazendo por mim. Agradeço demais, do fundo do coração, pelas doações, pelas orações, por tudo mesmo. Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês", disse Regilânio.

'ME SENTI QUEBRANDO AO MEIO'

Em vídeo exclusivo enviado à reportagem, o motorista de aplicativo explicou como se sentiu no momento do acidente.

Regilânio comemorou o fato de estar vivo, após ser submetido a uma cirurgia delicada para reconstrução da coluna.

"A pancada foi tão violenta, que senti eu sendo quebrando ao meio. Foi como as minhas pernas não fizessem mais parte de mim, tivessem fora do meu corpo. Graças a Deus Foi um milagre a máquina não ter atingido a minha cabeça, talvez não estaria aqui pra contar a história", conta.

O motorista diz não saber explicar o que aconteceu e lembra apenas de uma quantidade grande de pessoas o cercando de repente.

"Travei a máquina, desci, dei a volta, coloquei mais peso, e sentei pra descansar. E aconteceu. Na hora, hora pensei que eu tinha morrido. Eu senti o meu corpo partindo, a parte debaixo do quadril sem controle, tudo adormecido, é uma sensação tão esquisita, como se eu não tivesse as minhas pernas. A dor foi tão violenta, que na mesma hora eu tive a consciência que nunca mais voltaria a andar. O que vier pra mim é lucro. É muito difícil aceitar, porém, não vou desistir, vou correr atrás, vou buscar o 1% de chance de que eu possa andar", continuou.

Após cirurgia, a família comemorou o registro de Regilaneo sentado em uma cadeira de rodas, o que, segundo o próprio, soube dos médicos ser improvável em tão pouco tempo. "Graças a Deus deu tudo certo. Mais do que imaginavam", conclui.

O CASO

O caso aconteceu no último dia 4 de agosto, em Juazeiro do Norte (CE). Imagens de circuito interno mostram Regilânio aguardando para usar o equipamento de musculação, que não estava com a trava acionada.

Sentado na parte de baixo do aparelho, ele foi quando a parte de cima despenca e cai, com peso das anilhas de mais de 150 kg sobre os ombros. Alunos da academia correm para socorrê-lo, e ele se deita no chão.

Em nota, a academia 220 Fit afirmou que a situação foi acidental e que o aparelho se encontrava em "perfeito estado de funcionamento". A empresa afirmou que está prestando assistência ao aluno.

VAQUINHA NA INTERNET

Familiares de Regilaneo levantaram doações solidárias na internet. Na última atualização, mais de 170 mil reais já tinham sido levantados para ajudar no tratamento em duas iniciativas.

"Quero agradecer pelas doações, as doações vão ajudar muito nos gastos com meu tratamento", disse ele.

"Eu com certeza vou voltar a fazer atividade física. Eu não vejo a hora de voltar", disse.