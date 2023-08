SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem negro é abordado por policiais militares enquanto entrava dentro de sua própria casa, em Feira de Santana (BA), a 115 km de Salvador.

As imagens mostram que os policiais rasgam a camisa do homem e reclamam por ele ter entrado na residência ao ver a viatura. "Você vê a viatura e entra correndo", diz um PM, ainda não identificado.

O homem abordado é o pedreiro Nailson Santos, segundo reportagem publicada pelo jornal Correio, da Bahia. Ele estuda para concurso da Polícia Militar, como chega a informar aos agentes ele e a sua companheira, na gravação.

Nailson aparece na gravação ao lado dos dois filhos e da esposa e resiste à abordagem, realizada no último domingo (6). "Diante dos meus filhos, a Constituição diz que a minha casa é asilo inviolável", dispara.

A esposa de Nailson, que gravou a ação da PM, tenta explicar que o homem teria entrado em casa para procurar um celular e não para fugir da polícia.

Os agentes pedem que a mulher saia da casa e Nailson diz para ela permanecer no imóvel. Ela, então, reclama do tratamento recebido pelos policiais militares e diz que o companheiro "conhece das leis". "Ele está estudando para ser policial, como isso pode acontecer?", lamenta.

O pedreiro procurava o celular de seu ajudante de obras, quando foi abordado pelos policiais. "Eu argumentei, falei que minha casa é meu espaço, de acordo com a Constituição, e um deles rasgou minha camisa. Meus filhos começaram a chorar, sendo que minha filha amava Polícia, mas hoje ela tomou trauma", afirmou, em entrevista ao Correio.

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) escreveu nas redes sociais que, para uma pessoa negra, "até entrar em sua própria casa é uma conduta criminosa".

"No vídeo, a PM invade a casa de um trabalhador em Feira de Santana e o agride na frente da família. Fico imaginando o que teria acontecido se eles não soubessem que estavam sendo gravados! O policiamento do local é realizado pela 65ª CIPM, sob o comando do Tenente Coronel Hildon Lobão. Que sejam punidos! Eu li que já foram afastados", afirmou a deputada.

À reportagem, a Polícia Militar da Bahia informou que o Comando de Policiamento Regional do Leste recebeu a denúncia, já remetida à unidade em que os PMs atuam, para que seja realizada a devida apuração.