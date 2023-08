SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sa?o Roque recebe o Sa?o Paulo Wine Fest, entre 18 e 27 de agosto, com vinhos nacionais e importados de 12 países. As atividades acontecem em vini?colas, clubes, hote?is, restaurantes e casa de eventos da cidade.

Os visitantes podera?o participar de uma feira de vinhos, com degustac?o?es tema?ticas, master classes, workshops, palestras e um almoço harmonizado. Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 429.

A cidade de Sa?o Roque, situada a 60 km de Sa?o Paulo, conta com 18 vini?colas que formam a Roteiro do Vinho. O local atrai turistas todos os finais de semana interessados em degustar seus produtos.

A programação completa do Sa?o Paulo Wine Fest pode ser encontrada no Instagram @saopaulowinefest e os ingressos, no site Wine Locals.