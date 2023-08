SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brasileiros preferem utilizar carros por aplicativo a serviços públicos de transporte. A conclusão é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada nesta quinta-feira (10).

Segundo o levantamento, 64% dos usuários consideram o serviço oferecido por empresas como Uber e 99 como boas ou ótimas. O segundo meio melhor avaliado é o metrô, com 58% de aprovação. Na sequência, aparecem trem, táxi e ônibus ?este fica em último lugar, com 29% de avaliações positivas.

No quesito custo-benefício, o transporte privado também lidera. A maioria considera ser mais vantajoso viajar com os motoristas de aplicativo a enfrentar outras formas de locomoção.

Foram entrevistadas 2.019 pessoas, acima de 16 anos, economicamente ativas em cidades do país com mais de 250 mil habitantes. O questionário circulou entre 1º e 5 de abril deste ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Apesar da preferência pelos automóveis, o ônibus é o meio de transporte coletivo mais frequentemente utilizado pela população ?metade dos entrevistados usam o modal diariamente.

É também o coletivo a carregar maior quantidade de reclamações. Falta de segurança, excesso de passageiros, frota insuficiente e atrasos são os problemas mais citados.

Insatisfação quanto à gestão pública de mobilidade urbana é ainda evidenciada pela pesquisa. Para 57% dos entrevistados, o planejamento dos governos municipais e estaduais é insuficiente. Já 24% responderam estar na média. Por fim, somente 16% julgam haver organização avançada.

Wagner Cardoso, gerente-executivo de infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, diz ser imprescindível que o poder público priorize a atualização da Política Nacional de Mobilidade Urbana [Lei Nº 12.587/2022]. Assim, afirma ele, cidades teriam condições de "elaborar bons projetos e acessar recursos a fim de melhorar o transporte público, com tanto impacto na qualidade de vida do brasileiro".

Publicado em maio, estudo do mesmo grupo apontou ser preciso ao Brasil investir R$ 295 bilhões até 2042 em mobilidade urbana nas 15 principais regiões metropolitanas do país. A quantia equipararia a infraestrutura de transportes desses municípios aos padrões da Cidade do México e Santiago, no Chile, referências na América Latina.

Maior parte do montante precisaria, afirmam os pesquisadores, ser destinada para expansão de linhas de metrô. Este o segundo meio favorito dos brasileiros e o mais elogiado por pontualidade e limpeza.

"Para o usuário, uma variável importante é a confiabilidade, ou seja, você sair de casa com a certeza que irá chegar ao destino no horário necessário. Isso só é possível em sistemas sobre trilhos ou com vias segregadas e total priorização", diz Rafael Castelo, professor do departamento de engenharia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Ele afirma ser esse o motivo da boa imagem do sistema metroviário.

Cidades como São Paulo, no entanto, carecem de mais ramais urbanos sobre trilhos, continua o professor. Em termos comparativos, ele que o metro paulista tem uma média de expansão de 2 km ao ano, enquanto o de Londres, mais antigo e abrangente, possui expansão média superior a 2,5 km anuais.

Castelo afirma que algumas alternativas são a implementação de VLTs (Veiculos Leves Sobre Trilhos) e de BRTs (ônibus de trânsito rápido), além do investimento em transporte hidroviário.

Entretanto, ao fim do dia, é muito sedutora opção a garantir viagem de porta a porta, caso do transporte por aplicativo, disse o especialista. "Está lá no horário necessário e por um preço acessível."