SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Ruffalo, ator de filmes como "Vingadores" (2019), "Zodiaco" (2007) e "Spotlight" (2015) e ativista ambiental, criticou a participação do presidente Luiz Inácio Lula Da Silva na Cúpula da Amazônia, encontro entre chefes de estado dos oito países que tem a floresta em seu território.

Lula se reuniu com os presidentes da Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela no evento que tem como principal objetivo o desmatamento zero até 2030.

"O senhor é um dos meus heróis, Lula, mas me parte o coração ver que a Declaração de Belém da Cúpula da Amazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática - e nós não temos tempo a perder", escreveu Ruffalo em seu twitter.

O ator, que interpreta o herói Hulk nos filmes da Marvel, elogiou Lula por estabelecer proteções fundamentais aos povos indígenas. "Obrigada por ouvir as vozes daqueles que estão no centro da mudança climática", escreveu.

Em seguida, reforçou que são precisas maiores ações para proteger a floresta amazônica.

"A Colômbia, sob comando de Gustavo Petro, é a primeira nação amazônica a seguir o que a ciência recomenda - a meta de proteger 80% da floresta até 2025, e um pedido para interromper a extração de petróleo na Amazônia. Esse é exatamente o tipo de liderança que a humanidade precisa agora, Sr. Presidente", destacou, dirigindo-se a Lula.

Ele reforçou que o Brasil detém 60% da amazônia em seu território. "Talvez você sinta que fazer comentários mais ousados seja impossível. Mas nas palavras de um de seus maiores heróis, Nelson Mandela: 'sempre parece impossível até que seja feito'. Esse é o momento do senhor se tornar o próximo Nelson Mandela", afirmou.