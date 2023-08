SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oito pessoas foram presas por suspeita de integrar gangues de roubo de celulares no centro de São Paulo na noite desta quinta-feira (10).

O grupo foi encontrado em um apartamento no bairro da Sé, após campana de policiais civis.

No local, funcionava um "escritório do crime", com itens como máquinas de cartão de crédito e celulares roubados, além de bicicletas e aparelhos para quebrar vidros de automóveis.

Ao todo, R$ 3,5 mil foram apreendidos com os suspeitos, que foram levados ao 1º DP da Sé. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Uma vítima reconheceu um dos suspeitos presos e a polícia pediu que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva.

Parte dos suspeitos detidos eram parte da "Gangue das Bicicletas" e tinham o mesmo modus operandi: em bicicletas, eles roubavam os celulares de pedestres desatentos e fugiam em alta velocidade.

Membros da gangue dos "quebra vidros", que aproveitavam veículos parados em semáforos ou congestionamentos para quebrar vidros dos carros e arrancar celulares de painéis, também foram detidos, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.