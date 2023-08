SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa registrou o momento no qual um suspeito pula um muro para roubar um motorista às margens de uma linha férrea no Rio de Janeiro. O muro em questão tinha sido pintado pouco antes com a palavra "ladrão" para alertar quem passava pelo local da frequência de crimes.

O vídeo foi registrado na avenida Amaro Cavalcanti, no bairro de Todos os Santos, zona norte do Rio de Janeiro.

No local, suspeitos aproveitam o horário de congestionamento, quando mais carros ficam parados, para arrancar celulares dos painéis do veículo.

No vídeo publicado nas redes sociais é possível ver que o suspeito pula o muro de volta após o roubo para fugir pela linha férrea.

O UOL buscou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se há um balanço de ocorrências de roubos e prisões registradas na região. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.