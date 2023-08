CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 33 anos que estava hospitalizada em decorrência da explosão nos armazéns da cooperativa agroindustrial C.Vale em Palotina (PR) morreu nesta sexta-feira (11), após 16 dias de internação. É a décima vítima do acidente, que ocorreu em 26 de julho.

Francisca dos Santos era funcionária da Employer, uma empresa que prestava serviços para a C.Vale. Ela estava internada no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Outras dez pessoas também precisaram ser hospitalizadas após a explosão, mas já se recuperam em casa.

De acordo com a direção da C.Vale, a família de Francisca dos Santos está definindo o local do sepultamento, já que ela era do Piauí.

Entre os dez mortos, oito eram haitianos que atuavam na cooperativa como trabalhadores avulsos, contratados pela C.Vale através do Sintomege, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Toledo.

As causas da explosão, que atingiu quatro silos, ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com a C.Vale, eles armazenavam 12 mil toneladas de soja e 40 mil toneladas de milho. Segundo equipes do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encontradas nos túneis subterrâneos ligados aos silos.

A C.Vale tem unidades no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Possui 188 unidades de negócios, 26.216 associados e 13.668 funcionários. O faturamento no ano passado foi superior a R$ 22 bilhões.