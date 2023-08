SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem pediu um café antes de render funcionária e anunciar um assalto em uma loja no centro de Colatina (ES), a 135 km de Vitória.

O assaltante roubou dinheiro do caixa, um notebook e um celular. O caso foi registrado nesta quinta-feira (10), segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o homem entrando no local e pedindo um cafezinho.

Em seguida, ele faz algumas perguntas para a funcionária, abre a mochila para recolher os objetos e anuncia o assalto.

Ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Colatina.

A polícia destacou que destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia, no número 181. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", disse a corporação, em nota.