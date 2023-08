SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaro evita se explicar nas redes sobre joias, Wassef quebra silêncio, FGTS levou calote de R$ 2 bi e outras notícias para começar esta segunda-feira (14).

BOLSONARO

Bolsonaro diz que prisões visam delação e evita se explicar sobre joias nas redes. Ex-presidente ignora investigação em publicações e reconhece a canal bolsonarista possibilidade de ex-auxiliares serem culpados.

FGTS

FGTS levou calote de R$ 2 bi em programa da Caixa criado sob Bolsonaro. Banco colocou R$ 3 bi em fundo garantidor, mas só conseguiu recuperar um terço do valor.

WASSEF

Wassef quebra silêncio sobre investigação da PF e se diz alvo de mentiras em esquema das joias. Apuração da PF diz que advogado do ex-presidente viajou para os EUA para reaver relógio.

MAURO CID

Advogado deixa defesa de Mauro Cid, suspeito em esquema de joias sob Bolsonaro. Bernardo Fenelon é o segundo a atuar no caso; ainda não há informações sobre quem assumirá a defesa.

JUSTIÇA TRABALHISTA

Justiça do Trabalho ignora STF, e ministros veem afronta à Corte. Decisões driblam jurisprudência, defendem carteira assinada e negam desrespeito; ministros reagem.

FUTEBOL

Neymar aceita oferta da Arábia Saudita e deve deixar o PSG, diz jornal. Acordo seria de R$ 861 milhões por dois anos de contrato com o Al Hilal.

ELEIÇÕES ARGENTINAS

Argentinos se queixam de caos nas primárias e candidata leva 12 minutos para votar. Votação vai escolher candidato da oposição à Presidência e serve como temperatura para pleito em outubro.

EDUCAÇÃO

MEC desconhece quantos cursos de medicina devem ter abertura travada após decisão do STF. Gilmar Mendes decidiu que criação dessas graduações devem atender exigências do Mais Médicos.

OBITUÁRIO

José Murilo de Carvalho, um dos maiores intelectuais brasileiros, morre aos 83 anos. Historiador, cientista político e membro da ABL, acadêmico foi um dos principais intérpretes do país.

Morre MC Katia, cantora pioneira do funk, no Rio de Janeiro. Funkeira teve complicações após a retirada de um mioma, como trombose, que a fez amputar parte da perna, e uma pneumonia.

Morre pai que havia perdido os 3 filhos para câncer causado por síndrome hereditária. Régis Feitosa Mota estava internado em Fortaleza (CE) e enfrentava o seu 3º diagnóstico de câncer.

PRISÃO

Motorista bêbado é preso após atropelar nove pessoas em calçada de SP. Vítimas estavam em frente a uma tabacaria na Vila Maria, zona norte da capital paulista.

LAZER

Roda Rico e Escape Room lançam cabine com desafio nas alturas em SP. Jogo mistura espionagem com invasão hacker em ambiente que simula fim do mundo.