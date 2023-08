SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de 20 voos tiveram decolagem cancelada no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (14) devido a chuvas que atingem o município.

Ao todo, 21 voos tiveram que partiriam do aeroporto entre as 6h20 e 9h15 foram cancelados e outros 13 foram registrados como atrasados.

Entre os destinos dos voos cancelados estavam São Paulo, Belo Horizonte, Campinas, Goiânia e Brasília, segundo informações do painel virtual do próprio aeroporto.

Segundo a Infraero, responsável pela administração do Santos Dumont, as condições meteorológicas fizeram com que os pousos ocorressem "com auxílio de instrumentos", o que afetou a operação das aeronaves.

Os passageiros são orientados a buscar companhias aéreas para saber sobre atrasos e cancelamentos.

Nas redes sociais, passageiros relataram o "caos" dentro do aeroporto, com longas filas e incerteza sobre os status dos voos.

Onze dos voos que pousariam no Santos Dumont foram realocados para o Aeroporto do Galeão, que opera normalmente na manhã de hoje, informou a RioGaleão em nota enviada ao UOL.

CHUVAS NO RIO

O município do Rio de Janeiro está em estado de mobilização para chuvas fortes desde a noite deste domingo (13).

A chuva registrada na manhã desta segunda na capital, porém, é considerada "fraca" pelo Centro de Operações Rio.

Quedas de galhos e árvores bloquearam totalmente três vias no começo da manhã, mas todas tinham sido liberadas por volta das 6h.