RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A chuva causa atrasos e cancelamentos de voos na manhã desta segunda-feira (14) no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. A situação gerou filas e reclamações de passageiros em busca de informações.

Responsável pelo aeroporto, a Infraero registrou 41 voos cancelados e 27 atrasados, entre partidas e chegadas, até as 10h. Uma das rotas afetadas é a ponte aérea Rio-São Paulo (Congonhas).

"Nesta segunda-feira (14/8), o aeroporto Santos Dumont opera abaixo dos mínimos desde 6h20 para decolagens em função de condições meteorológicas adversas, e os pousos ocorrem com auxílio de instrumentos", disse a Infraero.

A estatal orienta que os passageiros entrem em contato com as empresas aéreas. Usuários, contudo, reclamam de dificuldades para conseguir informações.

Devido à situação, voos foram transferidos para o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, também localizado no Rio.

"O RIOgaleão opera normalmente para pousos e decolagens nesta manhã e recebeu 11 voos alternados do Santos Dumont", afirmou, em nota, a concessionária responsável pelo aeroporto internacional.

