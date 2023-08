RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu na madrugada desta segunda-feira (14) após ser atingida por uma bala perdida durante confronto entre um policial militar de folga e suspeitos de tentativa de assalto, em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo)

Julia Ferraz Signoreto, 27, saía de um bar na avenida Independência e caminhava pelo canteiro central da via quando foi atingida.

Segundo a Polícia Militar, o agente, de folga e em trajes civis, conduzia uma motocicleta por volta das 2h55 quando foi abordado por dois suspeitos em outra moto. Ele reagiu à tentativa de assalto e atirou.

Julia foi atingida por um dos tiros. De acordo com a corporação, o resgate chegou a ser acionado, mas a jovem morreu no local.

Thayná Tupy, prima de Julia, diz que a jovem estava no local com um amigo e voltava para casa quando foi vítima do tiro. Gerente de uma loja de roupa, ela deixa duas filhas, de sete anos e cinco anos.

"Júlia era uma pessoa muito boa, perdeu a mãe cedo e sempre foi carinhosa com amigos e família. As meninas estão bem abaladas, pedindo a mãe toda hora", diz Thayná.

A Polícia Militar afirmou que os suspeitos da tentativa de assalto ao PM fugiram e ainda não foram localizados.

Já o policial de folga foi autuado em flagrante e, segundo a corporação, "permanece à disposição da Justiça". A arma do agente foi apreendida e a ocorrência foi encaminhada ao 4º DP de Ribeiro Preto.