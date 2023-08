SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco suspeitos foram mortos em Vitória (ES), nesta segunda-feira (14), após um confronto com a PM (Polícia Militar).

O conflito ocorreu no Morro do Macaco, onde 30 indivíduos "fortemente armados" teriam recebido uma carga de drogas, segundo o comandante-geral da PM do Espírito Santo, coronel Douglas Caus. Os suspeitos também estariam envolvidos em outro ataque a militares no domingo (13).

A polícia teria sido "duramente enfrentada com diversos disparos" ao chegar no local em que os traficantes estavam, com o conflito armado persistindo por "muito tempo", disse Caus. Cinco suspeitos foram baleados e levados ao hospital. Um deles, segundo a PM, ameaçava os policiais com uma granada.

A PM relata que os cinco homens atingidos haviam atirado contra as equipes policiais. "Quando a Polícia Militar foi verificar a informação de que eles estavam ali fortemente armados e atiraram contra a polícia durante um tempo muito grande. Mesmo quando chegamos aos indivíduos baleados e começamos a socorrê-los, a troca de tiros continuou. Vários indivíduos continuaram atirando contra a Polícia Militar, mais de 1h atirando".

O coronel explicou que a resistência dos suspeitos por um longo período foi considerada incomum. "Na maioria das vezes, eles atiram para poder fugir da Polícia Militar. Hoje foi uma situação atípica por dois motivos: primeiro, o indivíduo lançando uma granada contra os policiais, que foi alvejado e morreu. E, segundo, que eles mantiveram a posição, o que significa que eles estavam defendendo ou uma carga grande de carregamento de drogas -uma carga que foi, inclusive, aprendida- ou estavam protegendo alguma liderança".

A previsão é de que o bairro onde ocorreu o conflito receba cerca de 300 policiais militares para o reforço da segurança do local nesta terça-feira (15), informou a PM.