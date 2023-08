VITÓRIA, ES (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram durante uma operação policial na região do Morro do Macaco, em Vitória, na noite desta segunda-feira (14). O som de tiros por cerca de uma hora assustou os moradores do bairro.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, criminosos dispararam contra os agentes, que revidaram. De acordo com o comandante-geral da corporação, o coronel Douglas Caus, todos os mortos estavam envolvidos no confronto. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Ele afirmou que aproximadamente 30 homens fortemente armados teriam recebido uma carga de drogas no local. "A Força Tática do Primeiro Batalhão chegou no bairro e foi duramente enfrentada com diversos disparos por parte dos criminosos, que mantiveram a posição, ou seja, continuaram com a troca de tiros por mais de uma hora".

Ainda segundo Caus, quando os militares avançaram para o topo do morro, os cinco suspeitos acabaram sendo baleados. De acordo com a Polícia Civil, eles chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital São Lucas, na capital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Um dos suspeitos, segundo a polícia, estava armado com uma granada, mas, antes de jogar o objeto contra os militares, teria sido alvejado.

Como a granada não explodiu, o objeto foi apreendido pela polícia e, posteriormente, detonado pelo Batalhão de Missões Especiais. Outras cinco armas, além de drogas e munições, foram levadas pela polícia.

"A presença da granada demonstra a intenção desses indivíduos em acertar nossos policiais", disse o comandante. "Como os suspeitos mantiveram a posição, acreditamos que estavam protegendo alguma liderança e uma carga de drogas".

Já no final de noite de ontem, Caus afirmou que 300 militares seriam enviados ao Morro do Macaco para reforçar o policiamento.

Durante a manhã e a tarde desta terça, centenas de agentes fizeram rondas no local.

Os cinco mortos, além dos suspeitos que fugiram, estavam protegendo uma liderança vinda de Minas Gerais, segundo o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho.

"De três [dos mortos] já temos a confirmação de envolvimento direto com crimes no Espírito Santo e em outros estados. Um deles, uma liderança da região, até março de 2022, estava preso em Minas e depois retornou ao Estado para tentar retomar a liderança do tráfico", disse Ramalho. "Talvez por isso a intensidade dos tiros, para que essa liderança conseguisse fugir".

A operação no Morro do Macaco, segundo o coronel Caus, tem relação com os ataques em Mangue Seco, no bairro Santa Martha, outra região de Vitória que sofreu com tiroteios no último domingo (13).

Em Mangue Seco, a polícia encontrou 27 cápsulas de fuzil e uma granada.

Até a manhã, somente uma das cinco famílias estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória para fazer o reconhecimento de um dos corpos.